Москва, , 11:24 — REGNUM В России выздоровел 661 471 пациент с коронавирусом, в том числе 7878 — за минувшие сутки, сообщили 4 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Всего в России выздоровели 76,8% пациентов, заразившихся коронавирусом. По состоянию на 4 августа скончался 14 351 человек, в том числе 144 — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 5159 случаев заражения коронавирусом. Общее число обнаруженных заражений достигло 861 423. Количество проведенных тестов на коронавирус составило 29,2 млн.

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