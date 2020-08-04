Москва, , 11:05 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко надо было давно находить новые конструкции, если он хочет сохранить себя во власти, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Лукашенко о намерении изменить конституцию Белоруссии.

«Вместо этого он пошёл на провокацию с российскими гражданами, задержав их по абсурдному обвинению.

Теперь предложения об изменении конституции в Белоруссии будут затмеваться гораздо более острыми событиями, часть из которых произойдут уже после выборов.

Сюжет с российскими гражданами будет показывать, что, возможно, Лукашенко лишь заигрывает с пророссийски настроенными избирателями и копирует процесс изменения конституции в России.

А на самом деле изменение конституции Белоруссии — это обман, и реального расширения демократии в Белоруссии не произойдёт», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в предвыборной программе президента Белоруссии Александра Лукашенко содержится предложение о внесении изменений в конституцию Белоруссии.

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