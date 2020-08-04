Минск, , 10:42 — REGNUM Игру World of Tanks ожидает крупнейшее обновление этого года, приуроченное к юбилею проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 августа в компании Wargaming.

В обновлении 1.10 игроков ожидает новое оборудование, шесть польских средних танков и переработанная карта «Жемчужная река». Новый контент станет доступен в августе 2020 года, точная дата пока не сообщается.

Напомним, World of Tanks — это популярный симулятор танковых сражений. Разработкой и поддержкой игры занимается белорусская компания Wargaming.

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