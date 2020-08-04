Тбилиси, , 10:34 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом было лабораторно подтверждено в Грузии за последние сутки, и столько же пациентов за этот период выписались из COVID-клиник. В результате общее число зараженных достигло 1182 человек, а выздоровевших —возросло до 962 человек.

Обновленные данные появились на официальном сайте https://stopcov.ge/ после 10:00 часов по местному времени.

В графе скончавшихся числится 17 летальных исходов, в режиме карантина находятся 7007 человек, в стационарах под наблюдением остаются 280 пациентов.