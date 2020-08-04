Ставрополь, , 10:31 — REGNUM Учителя школ в Ставропольском крае к началу нового учебного года пройдут обязательное тестирование на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 августа в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Одной из тем повестки заседания стала подготовка к 1 сентября. Губернатор края Владимир Владимиров подчеркнул, что уже к 20 августа все школы региона должны быть готовы к безопасному приему детей. Учебный год, как сообщалось ранее, начнется традиционно — с торжественной школьной линейки и первого звонка на урок.

Отмечается, что за счет краевого бюджета в ставропольские школы организована поставка рециркуляторов для обеззараживания воздуха и приборов для бесконтактной термометрии. Для 70 тыс. педагогов будет организовано обязательное тестирование на коронавирус.

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