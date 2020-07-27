Ставрополь, , 15:29 — REGNUM Новая краеведческая дисциплина может быть включена в учебную программу в школах Ставрополья. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания, одной из тем которого стала подготовка к предстоящему учебному году.

«Владимир Владимиров [губернатор края] поручил проработать вопрос о возможности включения в предстоящем учебном году в школьную образовательную программу новой краеведческой дисциплины, рассказывающей о Ставрополье», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, учебный 2020 год на Ставрополье краевые власти планируют начать в обычном режиме. Отроют его традиционные школьные линейки.