Пенза, , 10:13 — REGNUM Для профилактики сезонных инфекционных заболеваний среди жителей Пензенской области разработают график вакцинации. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Первая поставка вакцин в регион, в том числе от гриппа, начнется с 31 августа. Уже сейчас нужно вести подготовку к вакцинации и составить график, наметил глава области. Поскольку этот год особенный, крайне важна информационно-разъяснительная работа с населением. Заранее необходимо предусмотреть места вакцинации, а если потребуется, то создать дополнительные точки с выездом групп медработников в населенные пункты, чтобы пензенцам не пришлось никуда ехать.

Губернатор также нацелил на профилактическую работу по борьбе с вирусными заболеваниями и в общежитиях учебных заведений, куда вскоре заедут студенты. Для дошкольных учреждений министерству образования и министерству финансов поручено проработать предложения по витаминизации питания детей.

Все эти меры позволят укрепить иммунитет жителей в предстоящий осенний сезон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в целях поддержки малообеспеченных и многодетных семей в Пензенской области пройдет традиционная региональная акция «Собери ребенка в школу».

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