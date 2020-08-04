Москва, , 09:44 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 29,2 млн. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 171 тысяча анализов на SARS-CoV-2 из данного числа была проведена в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 247 476 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России в июле заметно снизились продажи перчаток и антисептиков.