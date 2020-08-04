Омск, , 08:50 — REGNUM Первые дни августа 2020 года стали жаркими для омичей. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, в Омске 2 августа в День города был перекрыт абсолютный температурный максимум.

Столбики термометров в этот день поднялись до +36,7 градуса. Предыдущий максимум +32,5 градуса 2 августа был зафиксирован в 1902 году.

Температура по южной половине Омской области повышалась до +35,+37 градусов. В Калачинске и в Русской Поляне было +36,8 градуса.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, в предстоящую рабочую неделю жаркая погода в регионе сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, Омск 2 августа отпраздновал 304-летие.

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