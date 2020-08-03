Омск, , 06:36 — REGNUM Обелиск с двуглавым орлом в честь основания города установили в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

По данным городского департамента культуры, знак в виде увенчанной двуглавым орлом колонны разместили перед Тобольскими воротами. Работа выполнена омским скульптором Сергеем Голованцевым.

Изначально обелиск в честь основания Омска стоял на площади перед зданием речного вокзала, затем его переместили к Омской крепости. Теперь колонна вернётся на прежнее место.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Омск отпраздновал 304-летие города.

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