Тбилиси, , 08:42 — REGNUM В Грузии родители девушки Тамар Бачалиашвили, которая скончалась при невыясненных обстоятельствах, хотят, чтобы к расследованию подключились сотрудники ФБР и потребуют этого перед посольством США в Тбилиси. Об этом в интервью телеканалу «Формула ТВ» рассказала мать погибшей Теона Тамазашвили.

Она объявила, что 4 августа будет проведена акция, и призвала жителей страны прийти на нее.

«В 12:00 (11:00 мск) я планирую провести крупную акцию перед посольством США. Я обращаюсь ко всей Грузии, настал тот момент, когда вы можете помочь моему ребенку. Чем больше нас будет, тем скорее мир узнает, что мою дочь убили. Я обращаюсь к потерявшим своих детей матерям, тем, у кого все в порядке с детьми — требую, чтобы к делу подключилось ФБР», — сказала Тамазашвили.

Женщина добавила, что отказ ФБР вмешаться будет говорить о том, что там что-то скрывают. Также мать погибшей возмутило, что с ней до сих пор не встретился премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Напомним, Тамар Бачалиашвили нашли 22 июля мертвой в своей машине. В МВД сообщили, что повреждений на теле нет, а незадолго до смерти погибшая покупала лекарства в аптеке. Девушка работала в сфере кибербезопасности и перед гибелью удалила свой профиль в соцсетях. В некоторых СМИ предположили, что ее смерть якобы связана с профессиональной деятельностью.

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