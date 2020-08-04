Казань, , 08:39 — REGNUM На территории Татарии в 2021 году реализуют мероприятия по государственной кадастровой оценке земельных участков категории земель населенных пунктов. В связи с эти до 1 января следующего года правообладателям объектов недвижимости в рамках подготовительного этапа необходимо представить декларации об их характеристиках. Об этом сообщает пресс-служба министерства земельных и имущественных отношений.

От граждан для определения кадастровой стоимости требуется предоставить информацию об основных количественных и качественных характеристиках объекта. Следует указать вид разрешенного использования, описать местоположение, фактическое использование, площадь, удаленность участка и иные факторы, влияющие на его оценку.

С декларацией можно обратиться лично в центр государственной кадастровой оценки или отправить ее по электронной почте. Также сведения об объектах недвижимости примут в любом МФЦ республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Госдума во втором чтении и в третьем приняла правительственный закон, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости.

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