Москва, , 14:13 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла правительственный закон, направленный на совершенствование порядка определения кадастровой стоимости недвижимости, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Предполагается исключение возможности внесения изменений в результаты оценки без публичного рассмотрения таких изменений.

Устанавливается правило о ретроспективном применении кадастровой стоимости, которая была установлена на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) первоначальной кадастровой стоимости в случае ее уменьшения.

Предусмотрено изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости — переход от формального рассмотрения соответствующих заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости к их содержательному рассмотрению в государственных бюджетных учреждениях субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости.

Устанавливается, что методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости рассматривается в пользу правообладателя объекта недвижимости.

Срок внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления в орган регистрации прав соответственно решения об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, акта об определении кадастровой стоимости, рассчитанной в порядке, установленном законом либо со дня изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости путем ее умножения на индекс рынка недвижимости, следует из документа.

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