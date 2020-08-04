Вашингтон, 4 августа 2020, 01:44 — REGNUM Эпидемия заболевания COVID-19 в США идет на спад, заявил американский президент Дональд Трамп 3 августа в ходе брифинга.
По его словам, уже проглядываются свидетельства этого процесса.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что конец пандемии наступит «ещё не скоро», поскольку коронавирусу «есть куда распространяться».
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