Москва, , 00:40 — REGNUM Пассажиров московского метрополитена, не использующих маски, подвергают штрафам. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники полиции в масках Василий Иванов © ИА REGNUM

За отсутствие средств защиты на пассажиров налагают штраф в размере 5 тыс. рублей, информирует издание. Полиция проводит в подземке рейды, в которых выявляет нарушителей эпидемиологических правил.

Отмечается, что проверки проходят на всех станциях метро.

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