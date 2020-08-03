Москва, , 22:24 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 3 августа выявлено 1066 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1066 военнослужащих с положительными результатами тестирования, из которых проходят лечение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все военнослужащие с коронавирусом находятся под постоянным наблюдением военных медиков. В настоящее время 11 из них — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровел 31 военнослужащий, общая численность выздоровевших возросла до 9174 человек.