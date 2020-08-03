Рим, , 20:02 — REGNUM Антитела к коронавирусу есть чуть менее чем у полутора миллионов жителей Италии, таковы данные совместного исследования министерства здравоохранения и национальной службы статистики Istat, опубликованные в понедельник, 3 августа.

Это около 2,5% населения страны, и данный показатель — в шесть раз выше официально зарегистрированного числа носителей вируса за все время эпидемии.

По данным на 3 августа, в Италии умерли 35 166 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8).

Выздоровели 200 589 человек, за день этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 231). Число подтвержденных носителей выросло на 159 (днем ранее — на 239). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 229 В настоящее время заражены 12 474 человека — на 18 больше, чем днем ранее.