Ташкент, , 14:59 — REGNUM Система здравоохранения Узбекистана готова к ослаблению карантинных мер, заявил член штаба по борьбе с распространением инфекции Хабибулла Акилов в эфире телеканала «Узбекистан 24».

«Ситуация под контролем, врачи готовы, у нас есть необходимое оборудование. Есть запасы и койки», — заявил Акилов. Он добавил, что после выписки всех пациентов с коронавирусом неспециализированные учреждения вернутся к работе по прежнему направлению.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Узбекистане выявили 26 066 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 838 человек, скончались 157 пациентов.

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