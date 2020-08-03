Москва, , 14:11 — REGNUM Видеокамеры в местах массового пребывания людей будут подключены к системе «Безопасный город» в соответствии с постановлением правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о требованиях к антитеррористической защищённости мест массового пребывания граждан, которые должны охранять войска Росгвардии. Система видеонаблюдения должна обеспечивать информационное взаимодействие с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», в том числе передачу видеоизображения, архивной видеозаписи, данных о видеоидентификации.

Ранее глава столичного главка МВД России Олег Баранов сообщил о 4 тыс. преступлений, которые удалось раскрыть с помощью системы «Безопасный город» в 2019 году. Кроме того, были задержаны восемь человек, объявленные в розыск. Каждый год эффективность работы системы увеличивается на 15−20%.