Токио, , 14:06 — REGNUM На гибридной консоли Nintendo Switch может выйти игра No More Heroes. Об этом 3 августа сообщает издание Gematsu.

Информация поступила от Тайваньского рейтингового комитета — на сайте организации указано, что версия No More Heroes для Switch получила возрастной рейтинг. Напомним, оригинальная версия проекта вышла в 2007 году для консоли Wii.

No More Heroes — это комедийная экшен-игра, разработанная японским геймдизайнером Гоити Суда. В ней геймеры управляли киллером по имени Трэвис Тачдаун.

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