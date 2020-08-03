Стокгольм, , 12:45 — REGNUM Министр образования Швеции Анна Экстрём заявила, что правительство страны предоставило школам возможность «адаптировать программу обучения» для снижения загруженности общественного транспорта во время пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее, министр возложила основную долю ответственности на транспортные компании. Об этом 2 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Одним из главных способов избежать переполненности общественного транспорта этой осенью Экстрём считает проведение утренних уроков в старших классах дистанционно, что позволит развести школьников и педагогов в пространстве и времени в то время, как основная часть пассажиров едут на работу. Это также означает, что учителя избавятся от необходимости преподавать в две смены, так как первые уроки будут начинаться в одно и тоже время.

«У школ есть возможность перемещать предметы по расписанию и определять некоторые из них как дистанционные, чтобы избежать заторов в общественном транспорте. Но, в первую очередь, именно общественные транспортные компании отвечают за обеспечение своей работы и наличие транспорта для нуждающихся», — заявила Экстрём.