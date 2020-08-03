Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Несмотря на то, что уже через месяц миллионы детей вернутся в школы, мы все еще не может получить четкий ответ о роли детей в распространении коронавирусной инфекции. Свою точку зрения по данному вопросу обнародовал Йонас Людвигссон, педиатр и профессор клинической эпидемиологии в Каролинском институте, который считает, что дети, действительно, являются переносчиками коронавируса, однако их роль в распространении инфекции незначительна. Об этом 3 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Откроются ли школы этой осенью для очного обучения? Единого ответа для всех стран на этот вопрос не существует. Правительства по-разному подходят к данной проблеме. В частности, в Швеции школьные учреждения смогут открыть свои двери для учеников, однако уже сейчас в министерстве образования страны предупреждают, что полноценных уроков за партой с перового урока и до последнего не будет, так как некоторые дисциплина будут по-прежнему преподаваться дистанционно.

До сих пор исследователи, когда говорят о роли детей в пандемии коронавируса, признают один неоспоримый факт, — они крайне редко болеют COVID-19 в тяжелой форме. Но важный вопрос заключается в той степени инфекционной нагрузки, которую оказывают дети на окружающих.

«Я уверен, что дети заражают других, но они не так заразны. Это означает, что я не верю в то, что школы являются благоприятной средой для увеличения смертности в условиях пандемии. По крайней мере, это не то, что провоцируют дети. Но еще раз — они могут распространять инфекцию в определенной степени, и не в последнюю очередь от ребенка к ребенку», — заявил исследователь Каролинского института Йонас Людвигссон.