Москва, , 12:35 — REGNUM В России не планируется заменять классическое школьное образование дистанционным. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дистанционное образование Mos.ru. Евгений Самарин

По его словам, все слухи о том, что среднее образование будет переведено в дистанционный формат, являются необоснованными.

«Мы все настроены, что дистанционного формата… и речи о нём не может быть. Никто учителя не заменит. Об этом уже все высшие должностные лица высказались. И мы тоже присоединяемся к утверждению — никто не заменит живого учителя в школе», — сказал Музаев.

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