Москва, , 12:25 — REGNUM Изжившие себя стереотипы до сих пор приводит к тому, что женщины и мужчины в РФ получают разную зарплату за одинаковую работу, а карьерный потолок у женщин ниже, чем у мужчин. Об этом, в частности, заявила адвокат, председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», преподаватель юридического факультета МГИМО Виктория Данильченко в ходе круглого стола, который провели на базе Координационного совета некоммерческих организаций России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, целью данного мероприятия стало «развитие повестки женского влияния на социальную и экономическую составляющую современного общества, а также аккумулирование и распространение лучших кейсов развития женского влияния в современном обществе».

«Сегодня в программе практически любого бизнес-форума присутствует секция, посвященная теме женского предпринимательства или женского лидерства. Обсуждение успешных кейсов с поправкой на гендерную составляющую — это тренд нашего времени. И это хорошо: благодаря новой тенденции общество задается вопросами, почему женщины и мужчины получают разную зарплату за одинаковую работу, почему карьерный потолок у женщин ниже, чем у мужчин.

Вокруг женского лидерства всё еще много спорных утверждений, часть из которых — изжившие себя стереотипы. Но стоит признать, что поддержка государства, бизнеса, да и женского сообщества по-прежнему необходима многим женщинам, которые хотят реализовать себя, но не могут этого сделать, сталкиваясь с различными барьерами и стереотипами», — отметила Виктория Данильченко.

Депутат Московской городской думы, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала о возможности для людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, воспользоваться таким инструментом, как социальный контракт. Этот механизм позволяет помочь в развитии начинающего бизнеса, стартапа либо просто приусадебного хозяйства, которое может стать базой собственного дела. Совет Федерации предлагает предоставлять социальный контракт и многодетным мамам для поддержки малого бизнеса.

На сегодняшний момент это предложение отправлено в Государственную думу. Кроме того, Совет Федерации работает и над другими мерами поддержки матерей с детьми. В Госдуму было внесено предложение об изменениях в закон «Об образовании». Предлагается, что при прочих равных условиях абитуриент из многодетной семьи будет иметь преимущество на зачисление на бюджетное место в высшее учебное заведение.

«Но не менее важной составляющей, чем семья, для женщин является профессиональный рост. В Московской торгово-промышленной палате на данный момент разрабатывается социальная биржа. Она даст возможности женщинам в продвижении собственных стартапов. Кроме того, в рамках социальной биржи будут организованы тренинги по поиску работы», — поделилась инициативами о помощи женщинам со стороны государства Инна Святенко.

Вопросам вовлечения женщин в экономическую жизнь страны посвятила свое выступление посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО (UNIDO Goodwill Ambassador Вероника Пешкова.

«Говоря о гендерном равенстве, мы имеем ввиду не только правовое равенство, но и возможность повышения экономического потенциала стран. Если мы представим, что все женщины в экономике получили равные права с мужчинами и равное вовлечение в экономическую деятельность, то это позволит мировой экономике добавить еще одну экономику Китая и США. Вот что на самом деле представляет собой женский потенциал», — рассказала она.

Также спикерами круглого стали управляющий директор по образовательным программам, заместитель проректора по развитию и координации Московской школы управления СКОЛКОВО Марина Карбан, президент Всемирного коммуникационного форума в Давосе, основатель Women Influence Community, кандидат философских наук Янина Дубейковская, президент фонда «Равенство возможностей» Елена Ульянова и другие.