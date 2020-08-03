Казань, , 11:55 — REGNUM Более 4,7 тыс. инфекционных коек развернуто в стационарах Татарии для пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Для лечения больных задействовано почти 16 тыс. медработников, сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Республика в рамках координации работы была условно поделена на пять округов. Для лечения перепрофилировали 43 медицинские организации. В лечебных заведениях привлекли к работе 15 тыс. 842 медицинских работников, работу госпиталей обеспечивают из них 8617 человек, 341 водитель в ежедневном режиме выезжает на вызовы скорой медицинской помощи.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на средства из федерального и республиканского бюджетов были оснащены и развернуты инфекционные клиники на сумму 2,7 млрд рублей. На эти средства были приобретены томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, автомобили скорой медицинской помощи и средства индивидуальной защиты.

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