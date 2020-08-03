Казань, , 11:43 — REGNUM В Татарии на средства из федерального и республиканского бюджетов были оснащены и развернуты инфекционные клиники на сумму 2,7 млрд рублей. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Марат Зяббаров.

С его слов, из федерального бюджета на борьбу с пандемией перечислили более 2 млрд рублей, 647 млн рублей — из республиканского бюджета. На эти средства были приобретены томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, автомобили скорой медицинской помощи и средства индивидуальной защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, наиболее высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован на 10-ти территориях Татарии. По уровню заболеваемости республика находится на 81-ом месте среди регионов РФ и на последнем месте в ПФО.

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