Казань, , 11:34 — REGNUM Наиболее высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован на 10-ти территориях Татарии. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По итогам всего периода пандемии наибольшее число заболевших выявляли в Атнинском, Апастовском, Дрожжановском, Высокогорском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Пестречинском, Сабинском, Тюлячинском районах и в столице республики.

В Татарии пик заболеваемости коронавирусом пришелся на майские праздники. При наметившейся стабилизации заболеваемости, главный санитарный врач отметила, что инфекция никуда не исчезла, а предстоящий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ в сочетании с коронавирусом станет крайне сложным.

По уровню заболеваемости Татария находится на 81-ом месте среди регионов РФ и на последнем месте в Поволжье, добавила Патяшина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 3 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5694 человека, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов.

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