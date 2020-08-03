Казань, , 11:20 — REGNUM В Татарии по состоянию на 3 августа носителями новой коронавирусной инфекцией числятся 5694 человека, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4568 человек, за сутки — трое пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 43 человека.

За сутки госпитализированы девять пациентов, 21 человек — лечится на дому. Все новые случаи инфицирования — контактные. Из числа новых инфицированных — 19 человек жители Казани. Больше всего зараженных коронавирусом выявлено среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 10 человек, один — несовершеннолетний.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции все лагеря детского отдыха и операторы питания в Татарии пройдут внеплановые проверки.

Читайте также: В Татарии во всех детских лагерях пройдут внеплановые проверки