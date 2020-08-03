Казань, , 08:42 — REGNUM В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции все лагеря детского отдыха и операторы питания в Татарии пройдут внеплановые проверки. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

С 15 июля в регионе открыты предприятия общепита. В первую неделю они работали без нарушений. Затем стали выявляться несоблюдения норм в рассадке посетителей, работа персонала без индивидуальных средств защиты, отсутствие антисептиков. Такие нарушения пресекли в трех кафе Нижнекамска и двух кафе Чистополя. Также не соблюдались правила при работе предприятий общепита и в торговых центрах Казани.

Еженедельные проверки проводятся в детских оздоровительных лагерях республики. За первый месяц работы лагерей выявлено несколько нарушений — несоблюдение социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком. Помимо прочего, увеличилось число нарушений в организации питания, заездов детей и сотрудников лагерей.

В связи с этим Патяшина сообщила, что в августе планируются выездные внеплановые проверки всех лагерей детского отдыха и операторов питания.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с понедельника, 3 августа, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Читайте также: В Татарии разрешили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе