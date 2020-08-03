Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 3 августа заявил глава минздрава Алексей Цой на брифинге.

По его словам, замминистра подал заявление еще на прошлой неделе, до его задержания по подозрению в хищении бюджетных средств. «Данный вопрос сейчас рассматривается», — сказал Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа сотрудники службы экономических расследований Казахстана задержали заместителя министра здравоохранения Олжаса Абишева. Он занимает эту должность с 2018 года.

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