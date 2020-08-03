Владивосток, 3 августа 2020, 10:33 — REGNUM В Приморье министр культуры и архивного дела, а также руководитель краевой филармонии покинули свои посты, пишут местные СМИ. На официальном сайте правительства региона информации о кадровых перестановках пока нет.
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Министр Максим Бурдело с 6 августа будет освобождён от должности по состоянию здоровья по собственному желанию.
В СМИ пишут, что увольнение министра культуры связано с ямами на асфальте около входа в здание Музея имени Арсеньева в центре Владивостока. По другой версии, уход с поста связан с ситуацией с коронавирусом — в министерстве выявили зараженных сотрудников, которые ходили на работу с признаками ОРВИ.
Известно, что Бурдело 2 августа подписал увольнение руководителя филармонии Анны Алеко, которая на данный момент находится в отпуске.
Кто займёт освободившиеся должности — неизвестно. Обсуждается несколько кандидатур.
Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Перми принят ряд кадровых решений. В отставку отправлена заместитель главы администрации города — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова. 31 июля было её последним рабочим днём.