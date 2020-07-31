Пермь, , 06:32 — REGNUM В мэрии Перми принят ряд кадровых решений. В отставку отправлена заместитель главы администрации города — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова. 31 июля станет последним днём работы чиновницы в этой должности, сообщает пресс-служба мэрии.

Ольга Немирова подала заявление с формулировкой «по собственному желанию».

Кроме того, с 3 августа пост и. о. главы администрации Кировского района Перми займет Владимир Цветов. Он в разные годы работал в администрациях Орджоникидзевского района Перми и губернатора Пермского края, министром регионального развития Прикамья, заместителем председателя правительства региона и главой администрации Пермского муниципального района.