Казань, , 07:08 — REGNUM В Татарии с понедельника, 3 августа, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Согласно документу, разрешено проведение развлекательных, досуговых, культурных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытом воздухе с участием одновременно не более 50-ти человек. Для этого необходимо предварительно не менее, чем за 7 дней до проведения мероприятия в письменном виде поставить в известность республиканское управление Роспотребнадзора.

Также с 3 августа возобновляют работу кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры на открытых площадках с участием не более 50-ти человек. Кроме того, работать начнут аттракционы на открытом воздухе и уличные вольеры в зоопарках.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии власти разрешили проведение кинопоказов на открытом воздухе — на набережных, в парках и скверах с 27 июля.

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