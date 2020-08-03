Пенза, , 07:09 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 3 августа от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 83 человека с начала пандемии. За последние сутки стало известно о гибели еще одного пациента. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Очередной жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина. Выздоровлению пациента не способствовали имеющиеся сопутствующие заболевания, среди которых ожирение 2-ой степени, артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий и хроническая ишемическая болезнь сердца. Причина смерти пациента — коронавирусная инфекция осложненная пневмонией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области разрешили проведение культурных, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии присутствия посетителей до половины пропускной способности в месте проведения мероприятия. При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 13 августа.

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