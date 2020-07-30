Пенза, , 15:16 — REGNUM В Пензенской области возобновляется проведение культурных, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии присутствия посетителей до половины пропускной способности в месте проведения мероприятия. При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 13 августа. Соответствующее постановление подписал сегодня, 30 июля, губернатор Иван Белозерцев.

Для пожилого населения старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями сохраняется режим самоизоляции. Масочный режим в помещениях и общественном транспорте области никто не отменял.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области вновь снимают ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для жителей региона разрешается посещение культовых помещений и зданий.

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