Волгоград, , 11:34 — REGNUM За последние сутки 91 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 2 августа в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 9328 случаев заражения инфекцией. С подозрением на коронавирус в больницах находятся 2178 взрослых и 85 детей, получают лечение с подтверждённым диагнозом 3606 человек, в том числе 201 ребёнок. За сутки выписано 13 пациентов, всего выздоровевших — 5658.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в регионе скончались 64 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.