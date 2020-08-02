Париж, , 11:11 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в изнасиловании в отношении известного французского актера Жерара Депардье может быть возобновлено прокуратурой страны. Об этом 1 августа сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в прокуратуре.

По информации источника, соответствующий запрос был направлен 31 июля, после того, как ранее написавшая заявление на Депардье актриса, вновь сделала обращение к правоохранителям. При этом AFP отмечает, что при подаче гражданского иска подразумевается автоматическое начало расследования.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, расследование в отношении известного французского актера было начато после жалобы в 2018 году неназываемой 20-летней актрисы, которая утверждала, что Депардье домогался ее в то время, когда она приходила «неформально» репетировать пьесу к нему домой 6 и 13 августа 2018 года. Дело было прекращено в 2019 году, когда по результатам многочисленных проверок и данных актером показаний следствие не нашло оснований для предъявления Депардье обвинений.

Напомним, с 2013 года Жерар Депардье является также российским гражданином и имеет постоянную прописку в Саранске.