Тирасполь, , 10:33 — REGNUM В Приднестровье в результате лабораторных исследований, проведенных накануне, 1 августа, выявили четыре новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Также сообщается, что выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений республики тридцать человек.

Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период эпидемии составил 1541. Вылечились 1324 человека, умерли 54 человека.