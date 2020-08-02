Пекин, , 06:33 — REGNUM За прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Китая. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Из общего числа подтверждённых за сутки случаев заражения 16 были ввозными. Из 33 «внутренних» случаев заражения 30 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ещё три случая подтверждены в провинции Ляонин, на северо-востоке страны.

Также были выявлены 20 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, из них девять человек приехали из-за рубежа. Случаев летального исхода среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом за последние сутки не произошло, выздоровели и выписаны из медучреждений 14 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Хубэе не выявлено новых случаев COVID-19