Оттава, , 04:01 — REGNUM Более 116,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Канаде. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба минздрава страны.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады достигло 116 599, из них 8941 случай летального исхода. Самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в штатах Квебек, где подтверждено 59 458 случаев заражения, и Онтарио, где выявлено 39 333 случая заражения SARS-CoV-2.

Всего в стране проведено более 4,09 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Случаев выздоровления среди пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом насчитывается 101 436.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Канаде.

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