Москва, , 23:22 — REGNUM В Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа 2 августа ожидаются интенсивные дожди, гроза, крупный град и сильный ветер. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град», — цитирует его ТАСС.

Так, уточнил он, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15−20 м/с, а в Крыму до 25 м/с. В Челябинской области ожидается гроза и сильный дождь, град и ветер до 25−27 м/с. Непогода ожидается также в Приволжском федеральном округе, Ставропольском крае и Северном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд предупредил, что в первые дни августа жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов столкнутся с прохладой. Температура на указанных территориях будет ниже «на два-три градуса от нормы».

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