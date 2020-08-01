Москва, , 16:23 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 1 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Задержка авиарейса Галина Брусницына© ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 16:19 мск в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще восемь отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два рейса, еще пять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что 31 июля в Москве ожидается кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до 20 градусов, в Подмосковье — до 22 градусов. Скорость ветра в столичном регионе окажется в пределах 9 м/с.