Москва, 1 августа 2020, 15:51 — REGNUM Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, официально завершены. Об этом сегодня, 1 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Хоакин Соролья. Научное исследование. 1897
Хоакин Соролья. Научное исследование. 1897

По словам Мурашко, сейчас идет подготовка пакета документов для регистрации вакцины. Массовая вакцинация может быть начата в октябре 2020 года, считает чиновник.

Кроме того, Мурашко отметил, что в министерстве ожидают еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований вакцин против коронавируса.

Как только будет получено регистрационное удостоверение, может быть начат выпуск вакцин. В первую очередь вакцинировать будут особые группы риска.

«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами», — пояснил министр здравоохранения.