Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Жене украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт Марине Кохал продлили срок содержания под стражей еще на 72 часа по обвинению в убийстве супруга. Об этом 1 августа объявил судья Смольнинского районного суда.

Как рассказала ИА REGNUM адвокат Кохал Ирина Скурту, следователи предъявили женщине обвинение в убийстве неустановленным способом на почве конфликта.

«Вину Марина категорически не признает», — пояснила адвокат.

Напомним, тело музыканта было обнаружено вечером 29 июля в его квартире в центре Санкт-Петербурга после того, как в полицию обратилась адвокат подозреваемой. Женщина рассказала, что Юшко скончался несколькими днями ранее. Его жена подумала, что смерть наступила от передозировки и не хотела, чтобы все узнали о такой «бесславной смерти» и расчленила тело. Она планировала таким образом скрыть кончину супруга и выставить так, будто он без вести пропал.

В настоящее время Кох предъявлено обвинение. Следствие намерзлось ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в Петербурге, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает.

«Адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания с целью сбора документов о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали. Суд ходатайство удовлетворил», — сообщили в суде.

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