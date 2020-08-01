Эдмонтон, Канада, , 10:28 — REGNUM Студия Bioware поделилась новыми подробностями о «переработке» игры Anthem. Сейчас разработчики пытаются изменить систему выпадения полезных предметов, сообщил портал Gameinformer 31 июля.

В новой версии Anthem можно будет найти больше полезных предметов, а места их появления больше не будут определяться случайным образом. Помимо этого, разработчики сообщили, что в игре появятся новые возможности для модификации экипировки.

Напомним, после провального релиза Anthem и оттока игроков студия Bioware решила перевыпустить проект, исправив множество ошибок. Дата релиза «обновлённой версии» пока неизвестна.

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