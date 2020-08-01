Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, обвиненному в террористическом акте на Бостонском марафоне в 2013 году. Решение суда было принято 31 июля.

В решении апелляционного суда США сказано, что смертный приговор Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён. Дело Царнаева передано в нижестоящий окружной суд для проведения повторного нового процесса на стадии вынесения приговора.

Напомним, что еще в декабре 2018 года Царнаев обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить ему смертный приговор за теракт на Бостонском марафоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года суд присяжных приговорил Царнаева к смертной казни, признав его виновным в организации взрывов во время Бостонского марафона 2013 года.

Теракт был совершен 15 апреля 2013 года. По официальным данным, в результате взрыва погибли три человека, ранения получили более 200 человек.

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