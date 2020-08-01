Москва, , 08:17 — REGNUM В Российской Федерации к сегодняшнему дню — 1 августа — проведено уже более 28,4 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 28,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 254 392 человека», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что за сутки было проведено 316 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2.

Напомним, что в России выявлено 840 тысяч случаев COVID-19. С начала пандемии скончались почти 14 тысяч человек.