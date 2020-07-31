Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В США количество выявленных фактов заражения коронавирусом преодолело отметку в 4,5 млн, сообщает 31 июля телеканал CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

По информации телеканала, за последние сутки в стране было установлено 41 225 новых случаев заражения коронавирусом.

За тот же период было зафиксировано 823 смерти от COVID-19.

Всего в США с начала эпидемии умерли 152 878 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране проведено свыше 55 млн тестирований на коронавирус. Напомним, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса.

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