Москва, , 23:08 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 31 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, всего в столице выявлено 241 359 случаев заражения коронавирусом, в том числе 695 — за последние сутки. Скончались 4473 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 179 168 человек.

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