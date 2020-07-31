Москва, , 19:13 — REGNUM В 2020 — 2021 учебном году в вузах России ношение масок станет обязательным, заявил 31 июля глава Министерства образования в ходе онлайн-совещания с ректорами вузов.

Медицинские маски

Об этом сообщило Минобразования РФ в своём телеграм-канале.

«Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал министр образования.

При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать студентов и преподавателей масками.

Отмечено, что люди, у которых выявлены антитела к коронавирусу, смогут посещать занятия без масок, предоставив соответствующую справку.

Преподаватели могут снимать маски в ходе чтения лекций.

Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть оснащены системой термометрии для снижения риска распространения коронавируса.

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