Москва, 31 июля 2020, 19:13 — REGNUM В 2020 — 2021 учебном году в вузах России ношение масок станет обязательным, заявил 31 июля глава Министерства образования в ходе онлайн-совещания с ректорами вузов.
Об этом сообщило Минобразования РФ в своём телеграм-канале.
«Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал министр образования.
При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать студентов и преподавателей масками.
Отмечено, что люди, у которых выявлены антитела к коронавирусу, смогут посещать занятия без масок, предоставив соответствующую справку.
Преподаватели могут снимать маски в ходе чтения лекций.
Кроме того, все учебные корпуса вузов должны быть оснащены системой термометрии для снижения риска распространения коронавируса.
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